До 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна засуджено головного бухгалтера управління Первомайської міської ради, яка заволоділа бюджетними коштами у сумі майже 8 мільйонів гривень.

Про це повідомляє Миколаївська обласна прокуратура.

«За підтримання публічного обвинувачення Первомайської окружної прокуратури суд визнав винною головного бухгалтера одного з управлінь Первомайської міської ради у заволодінні бюджетними коштами, вчинених повторно в період воєнного стану в особливо великих розмірах, службовому підробленні, несанкціонованій зміні інформації, яка обраховується в електронно-обчислювальних машинах (комп’ютерах), автоматизованих системах, вчинене повторно, що спричинило значну шкоду (ч. 1 ст. 366, ч. 1 ст. 362, ч. 3 ст. 362, ч. 2, ч. 3, ч. 4, ч. 5 ст. 191 КК України)», — йдеться у повідомленні.

У судовому засіданні прокурором доведено, що жінка з січня 2021 по вересень 2022 року, маючи умисел на заволодіння бюджетними коштами, склала та видала завідомо неправдиві офіційні документи, згідно яких нарахувала та незаконно отримала на власний картковий рахунок заробітну плату, значно вищу за встановлений оклад, на загальну суму майже 8 мільйонів гривень.

Вироком суду їй призначено покарання у виді 8 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

Засуджена перебуває під вартою. Вирок ще не набрав законної сили. Вирок суду першої інстанції набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, встановленого КПК України, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції (ст. 532 КПК України).