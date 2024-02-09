Ворожа атака на Миколаївщині, архівне фото «НикВести»

У Миколаївській області через обстріли пошкоджено складське приміщення та фермерське господарство у Баштанському районі.

Про це повідомили у Миколаївській ОВА.

Зазначається, що уночі, 9 лютого, ворог атакував ударними БпЛА село Олександрівка Горохівської громади Баштанського району. Внаслідок удару на фермерському господарстві виникла пожежа та пошкоджено три вантажних автомобілі, автобус. Станом на 06:15 пожежа була ліквідована. Постраждалих немає.

Вчора, 8 лютого, о 09:15, 09:40, 09:45 ворог завдав ударів попередньо БпЛА «Ланцет» та ударними FPV-дронами по селу Дмитрівка Куцурубської громади. Внаслідок одного з ударів пошкоджено автомобіль швидкої медичної допомоги. Поранення отримала лікарка «швидкої». Наразі стан постраждалої стабільний, надається вся необхідна допомога.

Також учора, 8 лютого, о 22:15 та 22:56 ворожі артилерійські обстріли фіксувалися по акваторії Очаківської громади. Постраждалих немає.

Уночі силами й засобами протиповітряної оборони на Миколаївщині знищено один БпЛА типу Shahed-136/131.

Атака по Миколаєву 7 лютого

Перші удару по місту пролунали близько 6-ї ранку. Як стало відомо пізніше, Миколаїв атакували «Шахедами» та ракетами.

Спочатку мер Миколаєва Олександр Сєнкевич повідомив, що у близько 20 житлових будинків через вибухи зірвало дахи. На місце виїхали міські будівельні бригади, а мешканцям надають допомогу.

Згодом в ОВА додали, що на території інфраструктурного об’єкту внаслідок обстрілу було пошкоджено технічну споруду. Там сталася пожежа.

В ДСНС повідомили, що від них над ліквідацією наслідків працюють понад 40 рятувальників та 6 одиниць техніки.

Через ракетний удар поранень зазнав житель Миколаєва, працівник миколаївської філії «Газмережі» Леонід Глове. Чоловіка госпіталізували, але через значну кількість травм він загинув у реанімації.

Фоторепортаж «НикВести» з місця влучання доступний за посиланням.

Обстріл Миколаєва 8 лютого

Вночі 8 лютого армія РФ атакувала Миколаїв БпЛА типу Shahed 131/136. Під черговою ворожою атакою російських військових опинились комунальне та приватне підприємства, пошкоджено приватні будинки.

Внаслідок ракетної атаки у Миколаєві пошкоджено тепломережі — дев'яти житлових будинків опинилися без опалення.

У зв'язку з ліквідацією наслідків обстрілів Миколаєва, змінено рух трамваїв за маршрутами №1 та №11.