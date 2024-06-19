На Миколаївщині знищено БпЛА,фото з відкритих джерел

Російські війська вчергове атакували Миколаївську область ударними безпілотниками.

Постраждалих немає, повідомляє голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.

Зазначається, що уночі, 19 червня, силами та засобами протиповітряної оборони було знищено ворожий БпЛА типу «Shahed-131/136». Також, у Первомайському районі зафіксовано падіння уламків збитого БпЛА.

Крім того, вчора, 18 червня, о 09:45 удару дроном-камікадзе типу FPV та о 20:00 артилерійських обстрілів зазнала Куцурубська громада.

Нагадаємо, що впродовж понеділка 18 червня російська армія завдала обстрілів дронами-камікадзе типу FPV та ракетного удару по території Миколаївської області. Через російську атаку постраждала жінка.