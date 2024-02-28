Ворожа атака по Миколаївській області. Фото: «НикВести»

Впродовж доби 27 лютого російські війська п'ять разів обстріляли громади Миколаївщини, а в ніч на 28 грудня сили протиповітряної оборони знищили у небі над областю ворожий ударний дрон.

Постраждалих немає, повідомляє очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім.

Зазначається, що учора, 27 лютого, о 09:18 під ворожим артилерійським обстрілом перебував населений пункт Куцурубської громади.

Також учора, 27 лютого, о 13:05 внаслідок ворожого обстрілу м. Очаків Очаківської громади було пошкоджено житловий будинок.

Вдень, 27 лютого, о 11:05 та 16:45 ворог атакував з артилерії акваторію Очаківської громади.

Окрім того, 27 лютого, о 12:10 ворог здійснив артилерійський обстріл Чорноморської громади. Внаслідок чого відбулось займання цивільного риболовецького судна, яке було оперативно ліквідовано.

Нагадаємо, раніше, 25 лютого, російські окупанти також атакували дві громади Миколаївської області — Очаківську та Степівську.

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