Пожежа на Миколаївщині. фото: ДСНС

Станом на середину липня на території Миколаївської області виникло 2903 пожежі, що на 45% більше порівняно з аналогічним періодом 2023 року.

Про це йшлося на брифінгу ДСНС Миколаївщини 18 червня, пишуть «НикВести».

За цей період від пожеж і регіоні загинула 21 людина, ще 38 осіб травмовані, у тому числі 2 дитини.

— Матеріальні збитки від пожеж по області складають понад 40 мільйонів гривень. На пожежах врятовано матеріальних цінностей на суму понад 30 мільйонів, сказав начальник відділу пожежної безпеки Олександр Швець.

Брифінг представників ДСНС на Миколаївщині. Фото: ДСНС

Рятувальники зазначили, що найбільша кількість пожеж 1192 виникли в екосистемах та на відкритих територіях. Найчастіше такі пожежі фіксували у Первомайському та Вознесенському районах.

Нагадаємо, нещодавно, 19 липня, за одну добу у Миколаєві та області 155 рятувальників та 10 відділень місцевої пожежної охорони ліквідували 40 пожеж.

Раніше, у Миколаєві та області 17 та в ніч на 18 липня відбулося 45 пожеж. Горіли авто, сміття, суха трава, через російський обстріл, також загорівся ліс. На одній з пожеж загинув чоловік.