Розвідувальний БпЛА, фото з відкритих джерел

Над територією Миколаївської області вночі, 10 березня, сили та засоби протиповітряної оборони ліквідували шість БпЛА типу «Shahed 131/136».

Про це йдеться у зведенні Миколаївської ОВА.

Загалом українські військові у ніч проти 10 березня збили 35 із 39 ударних дронів типу «Shahed 131/136».

Повідомляється, що в операційній зоні Сил оборони півдня України підрозділи ППО в інтенсивному режимі понад 4,5 години відбивали масовану атаку дронів, які заходили і з акваторії моря, і з тимчасово захопленої частини Херсонської області.

Зазначається, що на Миколаївщині через влучанням на відкритій території БпЛА типу «Shahed-131/136» було пошкоджено лінію електропередач за межами населеного пункту Снігурівської громади.

«Внаслідок чого знеструмлено два населених пункти. Ведуться роботи з відновлення електропостачання. Постраждалих немає», – йдеться у зведенні Миколаївської ОВА.

Крім 39 «Шахедів», росіяни також запустили по Україні 4 зенітні керовані ракети С-300, якими вдарили по Харківській та Донецькій областям.

Раніше повідомлялось, що вибухотехніки поліції під час висотного розмінування знешкодили бойову частину дрону Shahed, яка застрягла у гвинті вітряка на Миколаївщині.

Уламки і бойову частину ворожого безпілотника, що становила небезпеку, поліцейські демонтували з висоти 55 метрів, що еквівалентно 18-поверховому будинку.