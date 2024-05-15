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У середу, 15 травня, російські війська вдарили по цивільному обєкту. Відомо про трьох постраждалих.

Про це повідомив голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім.

Вибух у місті пролунав об 11:33. Місцеві мешканці спостерігали величезний стовп диму. У Telegram-каналі Миколаївський Ваньок повідомили, що постраждав цивільний об’єкт.

Пізніше голова ОВА Віталій Кім повідомив, що було зафіксовано два влучання. Троє людей поранено.

«Внаслідок обстрілу наразі відомо про трьох постраждалих. Стан середньої тяжкості у всіх», — зазначив він.

Нагадаємо, що у ніч на 28 квітня росіяни вдарили по готелю «Optima River Миколаїв». Тоді у його будівлю та на територію влучили три з пʼяти «Шахедів». Ці декілька вибухів близько пʼятої години ранку почув увесь Миколаїв. Проте військових там не було – лише відвідувачі та працівники готелю, розповіли «НикВести» в «Optima River Миколаїв».

Також нагадаємо, що вночі 10 квітня російська армія запустила по Миколаївській області ударні дрони Shahed 131/136. 12 з них вдалося збити, однак є і влучання в об’єкт енергетичної інфраструктури у Миколаївському районі.