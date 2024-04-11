Тривають роботи з ліквідації наслідків ракетного удару по Миколаєву. Комунальні підприємства закривають пошкоджені вікна та дахи, збирають та вивозять сміття.

Про це повідомив Миколаївський міський голова Олександр Сєнкевич.

«Мешканців, чиї будинки потрапили під обстріл, ми забезпечуємо всіма необхідними матеріалами.Також відновлюємо пошкоджену мережу вуличного освітлення в цьому районі. Тож сьогодні ввечері вуличне освітлення тут не працюватиме — завтра все відновимо», – повідомив мер.

Наслідки обстрілу Миколаєва 11 квітня. Фото: Суспільне.Миколаїв

Наслідки обстрілу Миколаєва 11 квітня. Фото: Суспільне.Миколаїв

Наслідки обстрілу Миколаєва 11 квітня. Фото: Суспільне.Миколаїв

Наслідки обстрілу Миколаєва 11 квітня. Фото: Суспільне.Миколаїв

Також відновлено рух трамваїв.

Нагадаємо, в четвер вдень 11 квітня російсько-окупаційні війська завдали ракетного удару по Миколаєву. Кількість загиблих через удар по Миколаєву зросла до 4 осіб, ще 5 людей постраждали.

Останні обстріли Миколаєва

Нагадаємо, попередній обстріл Миколаєва стався 27 березня. Близько 14:30 Миколаїв зазнав ракетної атаки. Ворог застосував балістику. Внаслідок завданого удару, імовірно, ракетою «Іскандер М», відбулося займання на території об'єкта промислової інфраструктури, яке було оперативно ліквідовано вогнеборцями. Від удару постраждали 12 людей.

25 березня війська РФ вчергове атакували територію Миколаївської області. Внаслідок удару ворожого дрону було влучено в енергетичний об'єкт.

До цього обстріл Миколаєва стався вдень 21 березня близько 14:25. Російські війська нанесли ракетний удар по об’єкту промислової інфраструктури. Внаслідок удару загинула Олена Сиванич — мати спортсменки, чемпіонки зі стрибків на батуті Світлани Малькової., що 10 людей постраждали.

За чотири дня до цого 17 березня війська РФ обстріляли Миколаїв з установок, що розташовані на території тимчасово окупованого Криму. Перший приліт стався о 14:01, а через 7 хвилин наступний. Станом на вечір 16:00 було відомо про 5 постраждалих, один з них з них загинув у лікарні.

За словами очільника ОВА Віталія Кіма, поліція вчасно заблокувала рух, тому що жертв могло бути більше. На місці обстрілів одразу почали працювати комунальники і ліквідовувати наслідки прильоту. Бригади КП «Пілот» та Червоний Хрест видавали жителям ОСБ, тенти і плівку.