«Агенція оборонних закупівель» Міністерства оборони вперше придбає через систему Prozorro 20 000 безпілотних авіаційних комплексів. Очікувана вартість за всі дрони — майже 3 мільярди гривень, термін постачання: до 31 травня.
Про це повідомляє Міноборони.
Зазначається, що закупівля відбуватиметься шляхом застосування рамкової угоди відповідно до Особливостей здійснення оборонних закупівель на період дії правового режиму воєнного стану, що дозволить у конкурентний спосіб закуповувати необхідні товарні позиції, не розкриваючи для загального доступу чутливу інформацію.
Відповідні оголошення опубліковані в Prozorro 4 березня щодо наступних предметів закупівель:
Довідка: «Агенція оборонних закупівель» разом з «Державним оператором тилу» є однією зі закупівельних агенцій Міноборони та закуповує озброєння та боєприпаси для ЗСУ. Обидві агенції працюють за сучасними корпоративними стандартами й орієнтуються на підходи, які практикують у НАТО.
Нагадаємо, що Держпідприємство «Державний оператор тилу» оголосило тендери на закупівлю продуктів харчування для Збройних сил України. Постачання харчів має розпочатись із квітня цього року. Серед регіонів також є і Миколаївщина.
Крім того, Міністерство оборони України запровадило граничні ціни на продукти, вищі за які постачальники не можуть постачати продукти військовим. У відомстві запевняють, що завдяки новій системі закупівель націнки як у випадку з «яйцями по 17 гривень» більше не буде.
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«Агенція оборонних закупівель» Міністерства оборони вперше придбає через систему Prozorro 20 000 безпілотних авіаційних комплексів. Очікувана вартість за всі дрони — майже 3 мільярди гривень, термін постачання: до 31 травня.
Про це повідомляє Міноборони.
Зазначається, що закупівля відбуватиметься шляхом застосування рамкової угоди відповідно до Особливостей здійснення оборонних закупівель на період дії правового режиму воєнного стану, що дозволить у конкурентний спосіб закуповувати необхідні товарні позиції, не розкриваючи для загального доступу чутливу інформацію.
Відповідні оголошення опубліковані в Prozorro 4 березня щодо наступних предметів закупівель:
Довідка: «Агенція оборонних закупівель» разом з «Державним оператором тилу» є однією зі закупівельних агенцій Міноборони та закуповує озброєння та боєприпаси для ЗСУ. Обидві агенції працюють за сучасними корпоративними стандартами й орієнтуються на підходи, які практикують у НАТО.
Нагадаємо, що Держпідприємство «Державний оператор тилу» оголосило тендери на закупівлю продуктів харчування для Збройних сил України. Постачання харчів має розпочатись із квітня цього року. Серед регіонів також є і Миколаївщина.
Крім того, Міністерство оборони України запровадило граничні ціни на продукти, вищі за які постачальники не можуть постачати продукти військовим. У відомстві запевняють, що завдяки новій системі закупівель націнки як у випадку з «яйцями по 17 гривень» більше не буде.