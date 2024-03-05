«Агенція оборонних закупівель» вперше проведе закупівлю у Prozorro, фото з відкритих джерел

«Агенція оборонних закупівель» Міністерства оборони вперше придбає через систему Prozorro 20 000 безпілотних авіаційних комплексів. Очікувана вартість за всі дрони — майже 3 мільярди гривень, термін постачання: до 31 травня.

Про це повідомляє Міноборони.

Зазначається, що закупівля відбуватиметься шляхом застосування рамкової угоди відповідно до Особливостей здійснення оборонних закупівель на період дії правового режиму воєнного стану, що дозволить у конкурентний спосіб закуповувати необхідні товарні позиції, не розкриваючи для загального доступу чутливу інформацію.

Відповідні оголошення опубліковані в Prozorro 4 березня щодо наступних предметів закупівель:

БпАК типу DJI Mavic 3E — 15000 одиниць. Очікувана вартість — 2 000 550 000 грн (без ПДВ).

БпАК типу DJI Mavic 3 Thermal — 5000 одиниць. Очікувана вартість — 989 081 667 грн (без ПДВ).

Довідка: «Агенція оборонних закупівель» разом з «Державним оператором тилу» є однією зі закупівельних агенцій Міноборони та закуповує озброєння та боєприпаси для ЗСУ. Обидві агенції працюють за сучасними корпоративними стандартами й орієнтуються на підходи, які практикують у НАТО.

Нагадаємо, що Держпідприємство «Державний оператор тилу» оголосило тендери на закупівлю продуктів харчування для Збройних сил України. Постачання харчів має розпочатись із квітня цього року. Серед регіонів також є і Миколаївщина.

Крім того, Міністерство оборони України запровадило граничні ціни на продукти, вищі за які постачальники не можуть постачати продукти військовим. У відомстві запевняють, що завдяки новій системі закупівель націнки як у випадку з «яйцями по 17 гривень» більше не буде.