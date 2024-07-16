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Російські війська продовжують обстрілювати Миколаївщину — внаслідок атаки у понеділок, 15 липня, ракета вибухнула в повітрі над Баштанським районом.

Про це повідомили у пресслужбі Миколаївської обласної державної адміністрації.

Внаслідок падіння уламків ворожої ракети на відкритій території загорілась суха трава. Пожежу оперативно ліквідували вогнеборці.

Того ж дня ввечері, о 17:15, та сьогодні зранку, 16 липня, о 05:17 та 05:50, зафіксовано ворожі артилерійські обстріли по Очакову та акваторії Очаківської громади, а також по території Куцурубської громади. Постраждалих немає.

Нагадаємо, що внаслідок російських обстрілів 14 липня на території Миколаївської області пошкоджений приватний будинок, лінії електропередач та гаражі.