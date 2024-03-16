Обстріл Куцурубської громади, архівне фото «НикВести»

За минулу добу росіяни обстріляли дві громади на Миколаївщині.

Про це повідомляє Миколаївська обласна військова адміністрація.

15 березня, о 10:02 та 13:48 ворог завдав артилерійських обстрілів по акваторії Очаківської громади.

Також учора, 15 березня, о 15:25 та 23:03 ворожі артилерійські обстріли зафіксовані по селі Дмитрівка Куцурубської громади. Внаслідок чого, після денного обстрілу, пошкоджені житлові будинки. Постраждалих немає.

Нагадаємо, що 14 березня силами та засобами протиповітряної оборони у Миколаївській області знищено один БпЛА типу Shahed 131/136.