За минулу добу росіяни обстріляли дві громади на Миколаївщині.
Про це повідомляє Миколаївська обласна військова адміністрація.
15 березня, о 10:02 та 13:48 ворог завдав артилерійських обстрілів по акваторії Очаківської громади.
Також учора, 15 березня, о 15:25 та 23:03 ворожі артилерійські обстріли зафіксовані по селі Дмитрівка Куцурубської громади. Внаслідок чого, після денного обстрілу, пошкоджені житлові будинки. Постраждалих немає.
Нагадаємо, що 14 березня силами та засобами протиповітряної оборони у Миколаївській області знищено один БпЛА типу Shahed 131/136.
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За минулу добу росіяни обстріляли дві громади на Миколаївщині.
Про це повідомляє Миколаївська обласна військова адміністрація.
15 березня, о 10:02 та 13:48 ворог завдав артилерійських обстрілів по акваторії Очаківської громади.
Також учора, 15 березня, о 15:25 та 23:03 ворожі артилерійські обстріли зафіксовані по селі Дмитрівка Куцурубської громади. Внаслідок чого, після денного обстрілу, пошкоджені житлові будинки. Постраждалих немає.
Нагадаємо, що 14 березня силами та засобами протиповітряної оборони у Миколаївській області знищено один БпЛА типу Shahed 131/136.