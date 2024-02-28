Миколаївська пара спортивних акробатів - бронзові призери Всеукраїнського турніру. Фото: пресслужба міськради

На Всеукраїнському турнірі зі спортивної акробатики миколаївська пара здобула бронзові медалі.

Про це повідомляє пресслужба Миколаївської міської ради.

Зазначається, що турнір проходив з 21 по 25 лютого у Вінниці.

У багатоборстві миколаївська пара Нікіта Костенко та Даніта Болотова посіли 3 місце.

Спортсменів до змагань підготували тренери – Світлана Ритко та Віталій Берднік.

Нещодавно, миколаївські самбісти вибороли вісім нагород на Кубку України.

Також миколаївські тхеквондисти Самір та Сімур Мірзоєви здобули медалі на Міжнародному турнірі з тхеквондо ВТФ.

Нагадаємо, миколаївські спортсмени здобули три нагороди на чемпіонаті України з легкої атлетики серед юніорів U-20.