На Всеукраїнському турнірі зі спортивної акробатики миколаївська пара здобула бронзові медалі.
Про це повідомляє пресслужба Миколаївської міської ради.
Зазначається, що турнір проходив з 21 по 25 лютого у Вінниці.
У багатоборстві миколаївська пара Нікіта Костенко та Даніта Болотова посіли 3 місце.
Спортсменів до змагань підготували тренери – Світлана Ритко та Віталій Берднік.
Нещодавно, миколаївські самбісти вибороли вісім нагород на Кубку України.
Також миколаївські тхеквондисти Самір та Сімур Мірзоєви здобули медалі на Міжнародному турнірі з тхеквондо ВТФ.
Нагадаємо, миколаївські спортсмени здобули три нагороди на чемпіонаті України з легкої атлетики серед юніорів U-20.
|
Тіна Кароль без макіяжу і мінімум експерток у новинах: як і скільки пишуть про жінок у миколаївських медіаКатерина Середа
|
На Всеукраїнському турнірі зі спортивної акробатики миколаївська пара здобула бронзові медалі.
Про це повідомляє пресслужба Миколаївської міської ради.
Зазначається, що турнір проходив з 21 по 25 лютого у Вінниці.
У багатоборстві миколаївська пара Нікіта Костенко та Даніта Болотова посіли 3 місце.
Спортсменів до змагань підготували тренери – Світлана Ритко та Віталій Берднік.
Нещодавно, миколаївські самбісти вибороли вісім нагород на Кубку України.
Також миколаївські тхеквондисти Самір та Сімур Мірзоєви здобули медалі на Міжнародному турнірі з тхеквондо ВТФ.
Нагадаємо, миколаївські спортсмени здобули три нагороди на чемпіонаті України з легкої атлетики серед юніорів U-20.