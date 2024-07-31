Робота Миколаївських морпіхів. Скриншот з відео

Миколаївські піхотинці показали на відео, як знищують ворожу техніку та живу силу ворога на Харківщині.

Відео оприлюднено на YouTube-каналі 36-ї окремої бригади морської піхоти імені контрадмірала Михайла Білинського.

«Працюють «Сови» миколаївських морпіхів Мінусуємо військову техніку ворога під Вовчанськом»,— йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що десантники миколаївської 79-ї окремої десантно-штурмової Таврійської бригади повідомили, що знову відбили масований штурм російської армії на Курахівському напрямку.