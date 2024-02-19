Миколаївські піхотинці показали на відео, як за допомогою дронів знищують ворожу техніку та живу силу ворога.

Відео оприлюднено на YouTube-каналі 36-ї окремої бригади морської піхоти імені контрадмірала Михайла Білинського.

Миколаївські морпіхи знищують російську техніку. Фото: скриншот відео

«Окупантам не сховатися від пильного зору наших «Сов». Ворожа бронетехніка, вантажівки, жива сила — незабутня зустріч із «пташками» пілотів РУБпАК миколаївських морпіхів гарантована», — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що дієву роботу операторів безпілотних комплексів «Сова» продемонстрували миколаївські морпіхи.

Раніше, морські піхотинці продемонстрували атаку дронами по скупченню російських окупантів на лівобережній частині Херсонської області.