«Мамочко, я повернувся!», — серед звільнених з полону і миколаївські морпіхи

Повернення миколаївських морпіхів з полону 5 лютого 2026 року Фото: 36 ОБрМП

Сьогодні, 5 лютого, в рамках великого обміну до України повернулися 157 українців, серед яких — миколаївські морпіхи.

Про це повідомили у 36-й окремій бригаді морської піхоти імені контрадмірала Михайла Білинського.

Перші хвилини перебування морпіха на українській землі та першу, за майже чотири роки, розмову з мамою так описали побратими:

«Рідна мати моя, ти ночей не доспала», — співає морський піхотинець, тремтячими руками притуляючи до щоки телефонну слухавку. І майже одразу захлинається сльозами: «Мамочко, мамо, я повернувся!», — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що відтепер фахівці постійно підтримуватимуть зв’язок із хлопцями та надаватимуть допомогу на всіх етапах реабілітації й відновлення.

«Ми докладатимемо максимум зусиль, щоб хлопці відчули, що про них турбуються, що вони не залишаються наодинці з будь-якими питаннями чи проблемами. Адже морська піхота — це велика родина, де цінують та підтримують один одного. Вітаємо побратимів удома! Боремося за всіх морських піхотинців, які залишаються в неволі», — йдеться у повідомленні.

У День Незалежності України, 24 серпня 2025 року, додому повернулися військові морської піхоти з Миколаєва, які перебували у російському полоні.