 Обмін полоненими: до України повернулися миколаївські морпіхи

  • четвер

    5 лютого, 2026

  • -3.1°
    Слабкий сніг

    Миколаїв

  • 5 лютого , 2026 четвер

  • Миколаїв • -3.1° Слабкий сніг

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2026 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

«Мамочко, я повернувся!», — серед звільнених з полону і миколаївські морпіхи

Повернення миколаївських морпіхів з полону 5 лютого 2026 року Фото: 36 ОБрМППовернення миколаївських морпіхів з полону 5 лютого 2026 року Фото: 36 ОБрМП

Сьогодні, 5 лютого, в рамках великого обміну до України повернулися 157 українців, серед яких — миколаївські морпіхи.

Про це повідомили у 36-й окремій бригаді морської піхоти імені контрадмірала Михайла Білинського.

Повернення миколаївських морпіхів з полону 5 лютого 2026 року Фото: 36 ОБрМППовернення миколаївських морпіхів з полону 5 лютого 2026 року Фото: 36 ОБрМП
Повернення миколаївських морпіхів з полону 5 лютого 2026 року Фото: 36 ОБрМППовернення миколаївських морпіхів з полону 5 лютого 2026 року Фото: 36 ОБрМП
Повернення миколаївських морпіхів з полону 5 лютого 2026 року Фото: 36 ОБрМППовернення миколаївських морпіхів з полону 5 лютого 2026 року Фото: 36 ОБрМП
Повернення миколаївських морпіхів з полону 5 лютого 2026 року Фото: 36 ОБрМППовернення миколаївських морпіхів з полону 5 лютого 2026 року Фото: 36 ОБрМП

Перші хвилини перебування морпіха на українській землі та першу, за майже чотири роки, розмову з мамою так описали побратими:

«Рідна мати моя, ти ночей не доспала», — співає морський піхотинець, тремтячими руками притуляючи до щоки телефонну слухавку. І майже одразу захлинається сльозами: «Мамочко, мамо, я повернувся!», — йдеться у повідомленні.

Повернення миколаївських морпіхів з полону 5 лютого 2026 року Фото: 36 ОБрМППовернення миколаївських морпіхів з полону 5 лютого 2026 року Фото: 36 ОБрМП
Повернення миколаївських морпіхів з полону 5 лютого 2026 року Фото: 36 ОБрМППовернення миколаївських морпіхів з полону 5 лютого 2026 року Фото: 36 ОБрМП
Повернення миколаївських морпіхів з полону 5 лютого 2026 року Фото: 36 ОБрМППовернення миколаївських морпіхів з полону 5 лютого 2026 року Фото: 36 ОБрМП
Повернення миколаївських морпіхів з полону 5 лютого 2026 року Фото: 36 ОБрМППовернення миколаївських морпіхів з полону 5 лютого 2026 року Фото: 36 ОБрМП

Зазначається, що відтепер фахівці постійно підтримуватимуть зв’язок із хлопцями та надаватимуть допомогу на всіх етапах реабілітації й відновлення.

«Ми докладатимемо максимум зусиль, щоб хлопці відчули, що про них турбуються, що вони не залишаються наодинці з будь-якими питаннями чи проблемами. Адже морська піхота — це велика родина, де цінують та підтримують один одного. Вітаємо побратимів удома! Боремося за всіх морських піхотинців, які залишаються в неволі», — йдеться у повідомленні.

Повернення миколаївських морпіхів з полону 5 лютого 2026 року Фото: 36 ОБрМППовернення миколаївських морпіхів з полону 5 лютого 2026 року Фото: 36 ОБрМП

У День Незалежності України, 24 серпня 2025 року, додому повернулися військові морської піхоти з Миколаєва, які перебували у російському полоні.

Останні новини про: Війна в Україні

Сім’ям загиблих рятувальників можуть виплачувати до ₴15 млн
Зеленський: найближчим часом можливі нові переговори, ймовірно — у США
На відновлення Дарницької ТЕЦ знадобиться щонайменше два місяці, — Кличко
Реклама
Читайте також:
новини
Працівникам на Миколаївщині за грудень заборгували понад ₴37,7 млн зарплат

Ірина Олехнович
новини
Холод повертається: у Миколаєві знову вдарять морози до –17°

Ірина Олехнович
новини
У Миколаївській області встановлено 65 модульних будинків для переселенців

Альона Коханчук
новини
Бібліотека, Sony PS та навчальні заходи: у Миколаєві відкрили STEM-лабораторію для молоді

Анна Гакман
новини
Театр, кіно й концерти: що відвідати в Миколаєві цього тижня

Марія Хаміцевич
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: Війна в Україні

На відновлення Дарницької ТЕЦ знадобиться щонайменше два місяці, — Кличко
Зеленський: найближчим часом можливі нові переговори, ймовірно — у США
Сім’ям загиблих рятувальників можуть виплачувати до ₴15 млн

Працівникам на Миколаївщині за грудень заборгували понад ₴37,7 млн зарплат

Ірина Олехнович

До 18 годин без світла: якими будуть графіки відключень на Миколаївщині 6 лютого

Платники податків Миколаївщини у січні перерахували до бюджетів майже ₴2,4 млрд