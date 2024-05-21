Суд. Фото з відкритих джерел

Центральний районний суд Миколаєва обрав запобіжний захід мешканцю Херсонської області, який підозрюються у співпраці з окупантами.

Про це повідомляє прес-служба суду.

За даними слідства, 45-річний чоловік, який проходить військову службу за мобілізацією, під час окупації Херсонщини погодився обійняти посаду інспектора в одній з виправних колоній, яку створила місцева «адміністрація».

«На посаді він здійснював нагляд за утриманими особами, забезпечував режим установи, тобто сприяв встановленню та функціонуванню системи виконання покарань країни-агресора», — додали в прес-службі.

Розглянувши клопотання, слідчий суддя Володимир Лященко вирішив застосувати стосовно підозрюваного запобіжний захід у виді тримання під вартою без визначення розміру застави.

В судовому засіданні прокурор зазначав, що чоловік підозрюється у вчиненні особливо тяжкого кримінального правопорушення. Він вважає, що запобігти ризикам можна лише шляхом обрання виключного запобіжного заходу. Підозрюваний та захисник виступали проти цього рішення.

Зазначається, що чоловіка підозрюють у вчинені правопорушення, передбаченого частиною 7 статті 111-1 Кримінального Кодексу України.

Нагадаємо, як Центральний суд Миколаєва взяв під варту чотирьох жителів Херсона, яких підозрюють у поширенні інформації про рух та розташування підрозділів Збройних Сил України.