Центральний районний суд Миколаєва обрав запобіжний захід мешканцю Херсонської області, який підозрюються у співпраці з окупантами.
Про це повідомляє прес-служба суду.
За даними слідства, 45-річний чоловік, який проходить військову службу за мобілізацією, під час окупації Херсонщини погодився обійняти посаду інспектора в одній з виправних колоній, яку створила місцева «адміністрація».
«На посаді він здійснював нагляд за утриманими особами, забезпечував режим установи, тобто сприяв встановленню та функціонуванню системи виконання покарань країни-агресора», — додали в прес-службі.
Розглянувши клопотання, слідчий суддя Володимир Лященко вирішив застосувати стосовно підозрюваного запобіжний захід у виді тримання під вартою без визначення розміру застави.
В судовому засіданні прокурор зазначав, що чоловік підозрюється у вчиненні особливо тяжкого кримінального правопорушення. Він вважає, що запобігти ризикам можна лише шляхом обрання виключного запобіжного заходу. Підозрюваний та захисник виступали проти цього рішення.
Зазначається, що чоловіка підозрюють у вчинені правопорушення, передбаченого частиною 7 статті 111-1 Кримінального Кодексу України.
Нагадаємо, як Центральний суд Миколаєва взяв під варту чотирьох жителів Херсона, яких підозрюють у поширенні інформації про рух та розташування підрозділів Збройних Сил України.
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Центральний районний суд Миколаєва обрав запобіжний захід мешканцю Херсонської області, який підозрюються у співпраці з окупантами.
Про це повідомляє прес-служба суду.
За даними слідства, 45-річний чоловік, який проходить військову службу за мобілізацією, під час окупації Херсонщини погодився обійняти посаду інспектора в одній з виправних колоній, яку створила місцева «адміністрація».
«На посаді він здійснював нагляд за утриманими особами, забезпечував режим установи, тобто сприяв встановленню та функціонуванню системи виконання покарань країни-агресора», — додали в прес-службі.
Розглянувши клопотання, слідчий суддя Володимир Лященко вирішив застосувати стосовно підозрюваного запобіжний захід у виді тримання під вартою без визначення розміру застави.
В судовому засіданні прокурор зазначав, що чоловік підозрюється у вчиненні особливо тяжкого кримінального правопорушення. Він вважає, що запобігти ризикам можна лише шляхом обрання виключного запобіжного заходу. Підозрюваний та захисник виступали проти цього рішення.
Зазначається, що чоловіка підозрюють у вчинені правопорушення, передбаченого частиною 7 статті 111-1 Кримінального Кодексу України.
Нагадаємо, як Центральний суд Миколаєва взяв під варту чотирьох жителів Херсона, яких підозрюють у поширенні інформації про рух та розташування підрозділів Збройних Сил України.