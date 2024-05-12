Віталій Кім, архівне фото: НикВести

Через значну кількість ветеранів в Миколаївській області планують запровадити посади «ветеранського омбудсмена» в усіх громадах регіону.

Про це повідомив очільник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім.

«Виходячи з нашого досвіду, вважаю за доцільне запровадження в кожній громаді посади «ветеранського омбудсмена». В області 52 територіальні громади, є потреба у 156 таких спеціалістах та психологах. Загальний бюджет утримання складає близько двох мільйонів доларів на рік», – написав Віталій Кім.

Також він повідомив, що в Миколаївській області до початку повномасштабного вторгнення, на початок 2022 року, дислокувалася одна з найбільших в Україні кількість військових частин – 40 військових частин ЗСУ, Нацгвардії та Державної прикордонної служби у складі 4 гарнізонів. Також на територій області перебувало близько 25 тисяч сімей ветеранів війни.

«Вже зараз ми активно проводимо програми підтримки та реабілітації військовослужбовців та членів їх родин. Це і робота нашого сектору підтримки ветеранів, і робота нашого обласного клінічного госпіталю ветеранів війни, і програма оздоровлення та відпочинку для ветеранів війни, військовослужбовців та членів їх сімей за рахунок коштів обласного бюджету», – додав він.

Нагадаємо, в Україні запрацювала телефонна «Єдина ветеранська лінія», яка надаватиме підтримку військовим та їхнім родинам. Працює «Єдина ветеранська лінія» щодня з 08:00 до 20:00 у тестовому режимі.

Крім того, у Миколаєві на базі Центру надання адміністративних послуг буде створений «Ветеранський хаб», який надаватиме послуги людям, які брали участь у бойових діях.