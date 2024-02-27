У відділеннях Центру надання адміністративних послуг у Миколаєві розширять кількість функцій.

Про це йшла мова під час комісії з питань законності, гласності, антикорупційної політики, місцевого самоврядування, депутатської діяльності та етики, пишуть «НикВести».

Наразі миколаївський ЦНАП надає містянам 204 послуги. Через те, що на базі органу будуть створені ветеранські хаби, кількість цих послуг зросте до 216 послуг. Серд них зокрема:

послуга постановки на чергу для пільгового зубопротезування

видача нового посвідчення особи з інвалідністю внаслідок війни, учасника війни, члена сімʼї загиблого учасника війни, ветерана війни

встановлення статусу члена сімʼї загиблого, померлого ветерана сімʼї

встановлення статусу особи з інвалідністю внаслідок війни і видача посвідчення

встановлення статусу постраждалого учасника Революції гідності і видача посвідчення.

Нагадаємо, після відновлення роботи всіх відділень Центру надання адмінпослуг у Миколаєві спостерігається високий попит серед містян з оформлення паспортів, реєстрації місця проживання та права власності на нерухоме майно.

Робота ЦНАПу була відновлена з 18 липня.