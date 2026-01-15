Уряд додатково виділив громадам майже ₴3 млрд на школи й лікарні

Кабмін розподілив додаткові кошти для шкіл і лікарень у регіонах. Фото: golos.com.ua

Кабінет Міністрів погодив розподіл додаткових коштів із державного бюджету для місцевих громад. Йдеться про 2,95 мільярда гривень, які спрямують на школи та лікарні у 2026 році.

Про це повідомило Міністерство фінансів України.

У відомстві зазначили, що гроші підуть на фінансування закладів освіти та охорони здоров’я, які утримують органи місцевого самоврядування.

«Це рішення дозволяє громадам і областям своєчасно отримати необхідний ресурс для стабільної роботи шкіл, лікарень та інших соціально важливих установ», — повідомили у Міністерстві фінансів.

Кошти розподілили між обласними бюджетами та бюджетами територіальних громад. Пропозиції підготували обласні державні адміністрації та погодив уряд.

У Міністерстві фінансів також наголосили, що це рішення не збільшує загальні видатки держави, адже всі кошти вже передбачені у бюджеті на 2026 рік.

«Загалом у бюджеті-2026 на програму додаткових дотацій місцевим бюджетам передбачено 8,94 мільярда гривень, з яких 2,95 мільярда гривень спрямовано саме на покриття видатків для закладів освіти та охорони здоров'я України», — зазначили у відомстві.

Як відомо, Кабінет міністрів ухвалив рішення підвищити заробітну плату педагогічним працівникам з січня 2026 року на 30%, а з вересня — ще на 20%.

Водночас мер Миколаєва Олександр Сєнкевич зазначив, що у бюджеті Миколаєва немає грошей на підвищення заробітної плат вчителям, яке ініціювала держава. Міський голова вважає, що підвищити зарплату вчителям можливо лише за умови підтримки з державного бюджету.