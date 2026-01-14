Легкоатлети Миколаєва вибороли п’ять медалей на всеукраїнських «Різдвяних стартах». Фото: Миколаївська міська рада

З 8 по 9 січня у Києві відбулися XXXI всеукраїнські змагання з легкої атлетики у приміщенні «Різдвяні старти». У турнірі взяли участь і миколаївські спортсмени, виборовши 5 нагород.

Про це повідомили в Миколаївській міській раді.

Зокрема, Яна Жураківська стала переможницею у бігу на дистанції 800 метрів, а також виборола бронзову медаль у бігу на 400 метрів.

Срібну нагороду у потрійному стрибку здобув Андрій Куліуш.

Бронзовими призерами стали Олександр Лелиця у стрибках у висоту та Віктор Волкорєзов у бігу на 200 метрів.

Нагадаємо, миколаївські спортсмени вибороли нагороди на Всеукраїнських змагання найсильніших фехтувальників і фехтувальниць на рапірах серед юніорів та юніорок, які відбулись у Києві 8 січня.