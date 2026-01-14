Легкоатлети Миколаєва вибороли п’ять медалей на всеукраїнських «Різдвяних стартах»
22:33, 14 січня, 2026
З 8 по 9 січня у Києві відбулися XXXI всеукраїнські змагання з легкої атлетики у приміщенні «Різдвяні старти». У турнірі взяли участь і миколаївські спортсмени, виборовши 5 нагород.
Про це повідомили в Миколаївській міській раді.
Зокрема, Яна Жураківська стала переможницею у бігу на дистанції 800 метрів, а також виборола бронзову медаль у бігу на 400 метрів.
Срібну нагороду у потрійному стрибку здобув Андрій Куліуш.
Бронзовими призерами стали Олександр Лелиця у стрибках у висоту та Віктор Волкорєзов у бігу на 200 метрів.
Нагадаємо, миколаївські спортсмени вибороли нагороди на Всеукраїнських змагання найсильніших фехтувальників і фехтувальниць на рапірах серед юніорів та юніорок, які відбулись у Києві 8 січня.
