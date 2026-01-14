 Легкоатлети Миколаєва вибороли 5 медалей на всеукраїнських «Різдвяних стартах»

  • середа

    14 січня, 2026

  • -6.5°
    Переважно ясно

    Миколаїв

  • 14 січня , 2026 середа

  • Миколаїв • -6.5° Переважно ясно

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2026 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Легкоатлети Миколаєва вибороли п’ять медалей на всеукраїнських «Різдвяних стартах»

Легкоатлети Миколаєва вибороли п’ять медалей на всеукраїнських «Різдвяних стартах». Фото: Миколаївська міська радаЛегкоатлети Миколаєва вибороли п’ять медалей на всеукраїнських «Різдвяних стартах». Фото: Миколаївська міська рада

З 8 по 9 січня у Києві відбулися XXXI всеукраїнські змагання з легкої атлетики у приміщенні «Різдвяні старти». У турнірі взяли участь і миколаївські спортсмени, виборовши 5 нагород.

Про це повідомили в Миколаївській міській раді.

Зокрема, Яна Жураківська стала переможницею у бігу на дистанції 800 метрів, а також виборола бронзову медаль у бігу на 400 метрів.

Срібну нагороду у потрійному стрибку здобув Андрій Куліуш.

Бронзовими призерами стали Олександр Лелиця у стрибках у висоту та Віктор Волкорєзов у бігу на 200 метрів.

Нагадаємо, миколаївські спортсмени вибороли нагороди на Всеукраїнських змагання найсильніших фехтувальників і фехтувальниць на рапірах серед юніорів та юніорок, які відбулись у Києві 8 січня.

Останні новини про: Миколаїв

Миколаїв отримав менше міжнародної допомоги у 2025 році, ніж торік, — Сєнкевич
Вандали напідпитку розтрощили укриття у Миколаєві та використали його замість туалету
До 14 годин без світла: якими будуть графіки відключень на Миколаївщині 15 січня
Реклама
Читайте також:
новини
Сєнкевич не бачить підстав для звільнення керівника КП, де розслідують корупцію на вуличному освітленні

Аліса Мелік-Адамян
новини
Суддя Щербина попросив Вітовський суд не затягувати справу щодо розбіжностей в його декларації

Аліса Мелік-Адамян
новини
У Миколаєві за рік ліквідували понад 2,5 тисячі аварій на водомережах, — Сєнкевич

Даріна Мельничук
новини
Миколаїв шукає ₴5 млн на ремонт придбаної історичної трамвайної підстанції на Соборній

Альона Коханчук
новини
Скандал з харчуванням у школах Миколаєва: директора КОПу Вашеняка відправили під арешт із можливістю внесення застави ₴240 тис.

Анна Гакман
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: Миколаїв

До 14 годин без світла: якими будуть графіки відключень на Миколаївщині 15 січня
Вандали напідпитку розтрощили укриття у Миколаєві та використали його замість туалету
Миколаїв отримав менше міжнародної допомоги у 2025 році, ніж торік, — Сєнкевич

Сєнкевич не бачить підстав для звільнення керівника КП, де розслідують корупцію на вуличному освітленні

Суддя Щербина попросив Вітовський суд не затягувати справу щодо розбіжностей в його декларації

6 годин тому

До 14 годин без світла: якими будуть графіки відключень на Миколаївщині 15 січня

Ірина Олехнович

Головне сьогодні