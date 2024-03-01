У Миколаєві на базі Центру надання адміністративних послуг буде створений «Ветеранський хаб», який надаватиме послуги людям, які приймали участь у бойових діях.
Відповідне рішення прийняли на засіданні сесії міськради 29 лютого, повідомляють «НикВести».
Як уточнив директор ЦНАПу Владислав Бєлан, загалом ветеранам будуть надавати 19 послуг, а саме:
Рішення одноголосно підтримали 29 депутатів.
Раніше «НикВести» писали як ветеранам допомагають з роботою та бізнесом на півдні, а також як допомогти військовим повернутись до звичайного життя.
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Тіна Кароль без макіяжу і мінімум експерток у новинах: як і скільки пишуть про жінок у миколаївських медіаКатерина Середа
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У Миколаєві на базі Центру надання адміністративних послуг буде створений «Ветеранський хаб», який надаватиме послуги людям, які приймали участь у бойових діях.
Відповідне рішення прийняли на засіданні сесії міськради 29 лютого, повідомляють «НикВести».
Як уточнив директор ЦНАПу Владислав Бєлан, загалом ветеранам будуть надавати 19 послуг, а саме:
Рішення одноголосно підтримали 29 депутатів.
Раніше «НикВести» писали як ветеранам допомагають з роботою та бізнесом на півдні, а також як допомогти військовим повернутись до звичайного життя.