У Миколаєві на базі Центру надання адміністративних послуг буде створений «Ветеранський хаб», який надаватиме послуги людям, які приймали участь у бойових діях.

Відповідне рішення прийняли на засіданні сесії міськради 29 лютого, повідомляють «НикВести».

Як уточнив директор ЦНАПу Владислав Бєлан, загалом ветеранам будуть надавати 19 послуг, а саме:

8 послуг від Міністерства у справах ветеранів України;

1 послуга від Управління у справах ветеранів Миколаївської міської ради;

9 послуг від Департаменту праці та соціального захисту населення Миколаївської міської ради;

1 послуга від ГУ пенсійного фонду України у Миколаївській області.

Рішення одноголосно підтримали 29 депутатів.

Раніше «НикВести» писали як ветеранам допомагають з роботою та бізнесом на півдні, а також як допомогти військовим повернутись до звичайного життя.