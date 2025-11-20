Картини, народжені війною: у Миколаєві презентували виставку робіт сімей українських захисників «Жінки. Війна. Життя»

У Миколаєві презентували виставку робіт сімей українських захисників «Жінки. Війна. Життя». Фото: "МикВісті"

У Миколаївському торговельному центрі «Сіті Центр» відкрили виставку робіт членів сімей українських військових — «Жінки. Війна. Життя». До експозиції увійшли 86 картин, у яких близькі ветеранів через мистецтво переосмислюють свій досвід життя у війні та глибокі емоції, що супроводжують щоденні переживання за рідних.

Як повідомив директор Центру підтримки ветеранів Віктор Мойсеєв у коментарі для «МикВісті», представлені на виставці роботи створили жінки, які щосуботи відвідують психологічні групи Центру. Протягом шести місяців вони працювали над цими картинами, які спочатку презентували на базі Центру, перш ніж вирішили показати їх ширшій аудиторії.

— У нас на базі Центру вже три роки діє група жінок: мами, дружини, сестри та доньки ветеранів усіх категорій — діючих військових, загиблих, полонених. Вони вже як одна велика родина. Кожну суботу завідувачка психологічного відділення проводить із ними різноманітні заходи: так вони збираються системно. І от півроку тому прийшла така ідея — спробувати малювати. Ми закупили фарбу, закупили мольберти і полотна. Вони потихеньку почали над цим працювати, а потім це їх настільки захопило! Протягом шести місяців, кожна субота була присвячена цьому. І вони (жінки — ред.) справді чекали на ці суботи. Коли ми побачили, що робіт вже стало дуже багато і вони класні, то вперше ми виставили їх у себе в установі, — розповів він.

Кожна з цих робіт — це внутрішня рефлексія жінок на власний досвід життя під час війни. Їхні картини — це спроба проговорити страх, надію, любов і втому, але водночас знайти внутрішню опору та вивільнити емоції у позитивному напрямку.

За словами Віктора Мойсеєва, частина картин, які жінки вирішать залишити Центру підтримки ветеранів, згодом стануть прикрасами для його філій та подарунками для українських військових.

— Ми одразу запропонували, що всі дівчата й жінки, які ці роботи створили, зможуть забрати їх додому. А хто не хоче — ми поділимо ці картини між чотирма філіями по місту. Будуть як подарунки, бо вони варті того. Вони будуть там, де потрібно: хто у госпіталь, хто у лікарню, там де наші військові. Бо вони класні, вони заряджені позитивною енергією, — додав директор Центру.

Роботи можна переглянути у «Сіті Центрі» протягом тижня до 24 листопада.

