У ніч на 12 липня силами та засобами протиповітряної оборони на Миколаївщині знищено один БпЛА типу «Shahed 131/136».
Про це повідомляє Миколаївська ОВА.
Крім того, вчора, 11 липня, о 23:53 та 23:56 ворог завдавав артилерійських обстрілів по Куцурубській громаді.
Постраждалих внаслідок обстрілів немає.
Нагадаємо, у ніч на 11 липня 2024 року противник запустив на територію України ударні дрони та ракети. Частину з них вдалося збити у різних регіонах, зокрема Миколаївській області.
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У ніч на 12 липня силами та засобами протиповітряної оборони на Миколаївщині знищено один БпЛА типу «Shahed 131/136».
Про це повідомляє Миколаївська ОВА.
Крім того, вчора, 11 липня, о 23:53 та 23:56 ворог завдавав артилерійських обстрілів по Куцурубській громаді.
Постраждалих внаслідок обстрілів немає.
Нагадаємо, у ніч на 11 липня 2024 року противник запустив на територію України ударні дрони та ракети. Частину з них вдалося збити у різних регіонах, зокрема Миколаївській області.