Двоє поранених через атаку по селу Солончаки у Миколаївській області перебувають у лікарні в стабільному стані.
Про це повідомляється у ранковому зведенні Миколаївської ОВА.
Як відомо, після атаки, що сталась вдень, 19 квітня, загинула жінка.
Черед удар поранено було також її чоловіка та 14-річного підлітка.
«На зараз обидва поранені знаходяться в лікарні, стан стабільний. Надається вся необхідна медична допомога. Також було пошкоджено житловий будинок», — повідомили в ОВА.
Також о 13:17 обстрлів зазнала акваторія Очаківської громади. Постраждалих немає. Упродовж дня 19 квітня та 20 квітня о 06:21 ворог завдав артилерійських обстрілів по території Куцурубської громади.
В ніч на 20 квітня ППО знищила над регіоном знищено російський розвідувальний БПЛА.
Нагадаємо, що 18 квітня, о 10:05 росіяни вдарили БпЛА типу «Ланцет» по Куцурубській громаді. Зафіксовано влучання по господарчій споруді.
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Двоє поранених через атаку по селу Солончаки у Миколаївській області перебувають у лікарні в стабільному стані.
Про це повідомляється у ранковому зведенні Миколаївської ОВА.
Як відомо, після атаки, що сталась вдень, 19 квітня, загинула жінка.
Черед удар поранено було також її чоловіка та 14-річного підлітка.
«На зараз обидва поранені знаходяться в лікарні, стан стабільний. Надається вся необхідна медична допомога. Також було пошкоджено житловий будинок», — повідомили в ОВА.
Також о 13:17 обстрлів зазнала акваторія Очаківської громади. Постраждалих немає. Упродовж дня 19 квітня та 20 квітня о 06:21 ворог завдав артилерійських обстрілів по території Куцурубської громади.
В ніч на 20 квітня ППО знищила над регіоном знищено російський розвідувальний БПЛА.
Нагадаємо, що 18 квітня, о 10:05 росіяни вдарили БпЛА типу «Ланцет» по Куцурубській громаді. Зафіксовано влучання по господарчій споруді.