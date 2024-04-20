Наслідки обстрілу Миколаєва, архівне фото «НикВести»

Двоє поранених через атаку по селу Солончаки у Миколаївській області перебувають у лікарні в стабільному стані.

Про це повідомляється у ранковому зведенні Миколаївської ОВА.

Як відомо, після атаки, що сталась вдень, 19 квітня, загинула жінка.

Черед удар поранено було також її чоловіка та 14-річного підлітка.

«На зараз обидва поранені знаходяться в лікарні, стан стабільний. Надається вся необхідна медична допомога. Також було пошкоджено житловий будинок», — повідомили в ОВА.

Також о 13:17 обстрлів зазнала акваторія Очаківської громади. Постраждалих немає. Упродовж дня 19 квітня та 20 квітня о 06:21 ворог завдав артилерійських обстрілів по території Куцурубської громади.

В ніч на 20 квітня ППО знищила над регіоном знищено російський розвідувальний БПЛА.

Нагадаємо, що 18 квітня, о 10:05 росіяни вдарили БпЛА типу «Ланцет» по Куцурубській громаді. Зафіксовано влучання по господарчій споруді.