Сьогодні, 19 квітня, росіяни обстріляли з артилерії Куцурубську громаду Миколаївської області. Відомо про загиблу та двох поранених.

Про це повідомив керівник обласної військової адміністрації Віталій Кім.

Через обстріл загинула літня жінка, її чоловік поранений. Також поранений 14-річний хлопчик, його везуть в лікарню.

Нагадаємо, що 18 квітня, о 10:05 росіяни вдарили БпЛА типу «Ланцет» по Куцурубській громаді. Зафіксовано влучання по господарчій споруді.

Також вчора о 12:15 ворог завдавав артилерійських обстрілів по акваторії Очаківської громади. Минулося без постраждалих.