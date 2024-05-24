В Миколаєві зранку 24 травня діють погодинні відключення

Впродовж дня в Миколаївській області діють графіки погодинних відключень.

Про це повідомили у пресслужбі «Миколаївобленерго».

Згідно з графіком, з 16:00 були знеструмлені споживачі 5 та 6 черг.

— Споживання зростає, досягли лімітів, — повідомили в «Миколаївобленерго».

Графік погодинних відключень у Миколаївській області

Список адрес за чергами можна переглянути за посиланням.

Вчора ввечері в «Укренерго» попередили, що 24 травня графіки погодинних відключень діятимуть для промислових та побутових споживачів по всій території України з 00:00 до 24:00.

Раніше повідомлялося, що відключення електроенергії для населення, які розпочалися 14 травня 2024 року, триватимуть до серпня-вересня. Взимку дефіцит в енергосистемі прогнозується навіть за високих температур.

Днями премʼєр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Міністерство енергетики та «Укренерго» мають розробити постанову, яка регулюватиме «справедливі графіки вимкнень світла споживачам».