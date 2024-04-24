Обстріл Миколаївщини, архівне фото «НикВести»

У середу, 24 квітня, російські війська вчергове завдали обстрілів по території Миколаївської області. Постраждали житлові будинки та авто.

Постраждалих немає, повідомляє голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.

Зазначається, що вчора, 23 квітня, о 14:20 та 16:20 ворог спрямував дрони-камікадзе типу FPV та «Ланцет» по прибережній частині Миколаївського району. Внаслідок чого пошкоджено автомобільну техніку промислового підприємства, цивільні автомобілі та катер.

Також у селі Дмитрівка Куцурубської громади, внаслідок одного з ударів пошкоджено приватний будинок.

Крім того, вчора, о 15:54, 16:11, 21:20, 22:09 та сьогодні вночі, 24 квітня, о 01:23 ворог здійснив артилерійський обстріл акваторії Очаківської громади.

Зокрема, о 20:05, 20:36 та 22:45 ворог завдавав артилерійських обстрілів по місто Очаків Очаківської громади. Внаслідок чого пошкоджено пʼять приватних будинків.

Уночі, 24 квітня, о 00:30 під ворожими артилерійськими обстрілами знову перебувала Куцурубська громада.

Нагадаємо, що у ніч на 23 квітня силами та засобами протиповітряної оборони на території Миколаївської області знищено чотири БпЛА типу «Shahed 131/136». Під час бойової роботи сил ППО уламками збитого безпілотника було пошкоджено торгівельну інфраструктуру.