Уламки безпілотника. Ілюстативне фото (Getty Image)

В ніч на 14 серпня, російські військові атакували Миколаївську область БпЛА типу «Shahed-136/131».

Про це повідомили у Миколаївській ОВА.

Українським військовим вдалося збити безпілотник в повітрі, однак уламки впали на приватні будинки.

«У результаті бойової роботи у Баштанському районі уламками пошкоджено два приватні будинки», — йдеться в повідомленні.

Пострадалих в наслідок падіння уламків немає. Загалом обстрілів в області протягом останньої доби не фіксували.

Нагадаємо, в ніч на 13 серпня Російська Федерація випустила по України дві балістичні ракети та 38 ударних безпілотників. Українським захисникам вдалось збити 30 «Шахедів», 10 з них на Миколаївщині.