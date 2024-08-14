В ніч на 14 серпня, російські військові атакували Миколаївську область БпЛА типу «Shahed-136/131».
Про це повідомили у Миколаївській ОВА.
Українським військовим вдалося збити безпілотник в повітрі, однак уламки впали на приватні будинки.
«У результаті бойової роботи у Баштанському районі уламками пошкоджено два приватні будинки», — йдеться в повідомленні.
Пострадалих в наслідок падіння уламків немає. Загалом обстрілів в області протягом останньої доби не фіксували.
Нагадаємо, в ніч на 13 серпня Російська Федерація випустила по України дві балістичні ракети та 38 ударних безпілотників. Українським захисникам вдалось збити 30 «Шахедів», 10 з них на Миколаївщині.
В ніч на 14 серпня, російські військові атакували Миколаївську область БпЛА типу «Shahed-136/131».
Про це повідомили у Миколаївській ОВА.
Українським військовим вдалося збити безпілотник в повітрі, однак уламки впали на приватні будинки.
«У результаті бойової роботи у Баштанському районі уламками пошкоджено два приватні будинки», — йдеться в повідомленні.
Пострадалих в наслідок падіння уламків немає. Загалом обстрілів в області протягом останньої доби не фіксували.
Нагадаємо, в ніч на 13 серпня Російська Федерація випустила по України дві балістичні ракети та 38 ударних безпілотників. Українським захисникам вдалось збити 30 «Шахедів», 10 з них на Миколаївщині.