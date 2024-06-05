Вночі 5 червня уламки збитого ворожого БпЛА типу «Shahed 131/136» повністю зруйновали приватний будинок на території дачного кооперативу Бузької громади в Миколаївській області.
Про це повідомляється в зведенні Миколаївської ОВА.
Уламками пошкоджено близько десяти приватних будинків та два легкові автомобілі. В обласній військовій адміністрації кажуть, що постраждалих серед місцевих немає.
Загалом вночі силами та засобами протиповітряної оборони нв регіоні було знищено шість безпілотників.
До цього, вдень 4 червня о 13:44 ворог завдав удару дроном-камікадзе FPV по населеному пункту Куцурубської громади. Також ніхто не постраждав.
Нагадаємо, 3 червня росіяни обстріляли Куцурубську та Очаківську громади Миколаївської області.
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Обстріли енергетики, мобілізація та «ухилянти» — що і як пишуть медіа Миколаєва про війнуКатерина Середа
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Вночі 5 червня уламки збитого ворожого БпЛА типу «Shahed 131/136» повністю зруйновали приватний будинок на території дачного кооперативу Бузької громади в Миколаївській області.
Про це повідомляється в зведенні Миколаївської ОВА.
Уламками пошкоджено близько десяти приватних будинків та два легкові автомобілі. В обласній військовій адміністрації кажуть, що постраждалих серед місцевих немає.
Загалом вночі силами та засобами протиповітряної оборони нв регіоні було знищено шість безпілотників.
До цього, вдень 4 червня о 13:44 ворог завдав удару дроном-камікадзе FPV по населеному пункту Куцурубської громади. Також ніхто не постраждав.
Нагадаємо, 3 червня росіяни обстріляли Куцурубську та Очаківську громади Миколаївської області.
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