На Очаківщині вогнеборці ліквідували пожежу, спричинену ворожим обстрілом. Фото: ДСНС

Вранці, 28 травня, росіяни атакували дронами цивільний об'єкт в Очакові. Внаслідок атаки виникла пожежа.

Про це повідомляє Головне управління Державної служби з надзвичайних ситуацій в Миколаївській області.

Пожежа в Очакові. Фото: ДСНС у Миколаївській області Пожежа в Очакові. Фото: ДСНС у Миколаївській області

Зазначається, через обстріл спалахнула двоповерхова будівля, де розташовані магазин та фітнес-зал. Наразі ці приміщення не експлуатуються через безпекову ситуацію.

Пожежу перекриття будівлі на другому поверсі ліквідували вогнеборці 22 державної пожежно-рятувальної частини площею 15 квадратних метрів.

Інформація про постраждалих не надходила.

Від ДСНС до гасіння залучались 5 вогнеборців, 1 спецавтомобіль.

Нагадаємо, що у суботу 25 травня на території Миколаївської області загасили 20 пожеж, 6 з них у житловому секторі.