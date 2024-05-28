Вранці, 28 травня, росіяни атакували дронами цивільний об'єкт в Очакові. Внаслідок атаки виникла пожежа.
Про це повідомляє Головне управління Державної служби з надзвичайних ситуацій в Миколаївській області.
Зазначається, через обстріл спалахнула двоповерхова будівля, де розташовані магазин та фітнес-зал. Наразі ці приміщення не експлуатуються через безпекову ситуацію.
Пожежу перекриття будівлі на другому поверсі ліквідували вогнеборці 22 державної пожежно-рятувальної частини площею 15 квадратних метрів.
Інформація про постраждалих не надходила.
Від ДСНС до гасіння залучались 5 вогнеборців, 1 спецавтомобіль.
Нагадаємо, що у суботу 25 травня на території Миколаївської області загасили 20 пожеж, 6 з них у житловому секторі.
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Обстріли енергетики, мобілізація та «ухилянти» — що і як пишуть медіа Миколаєва про війнуКатерина Середа
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Вранці, 28 травня, росіяни атакували дронами цивільний об'єкт в Очакові. Внаслідок атаки виникла пожежа.
Про це повідомляє Головне управління Державної служби з надзвичайних ситуацій в Миколаївській області.
Зазначається, через обстріл спалахнула двоповерхова будівля, де розташовані магазин та фітнес-зал. Наразі ці приміщення не експлуатуються через безпекову ситуацію.
Пожежу перекриття будівлі на другому поверсі ліквідували вогнеборці 22 державної пожежно-рятувальної частини площею 15 квадратних метрів.
Інформація про постраждалих не надходила.
Від ДСНС до гасіння залучались 5 вогнеборців, 1 спецавтомобіль.
Нагадаємо, що у суботу 25 травня на території Миколаївської області загасили 20 пожеж, 6 з них у житловому секторі.