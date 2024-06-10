Російські війська знову вдарили по території Миколаївської області.
Постраждалих немає, повідомляє голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.
Зазначається, що учора, 9 червня, о 16:15 ворог завдавав артилерійських обстрілів по Куцурубській громаді.
Нагадаємо, у п’ятницю, 7 червня, ворог двічі атакував дронами-камікадзе типу FPV Куцурубську громаду.
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Обстріли енергетики, мобілізація та «ухилянти» — що і як пишуть медіа Миколаєва про війнуКатерина Середа
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Російські війська знову вдарили по території Миколаївської області.
Постраждалих немає, повідомляє голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.
Зазначається, що учора, 9 червня, о 16:15 ворог завдавав артилерійських обстрілів по Куцурубській громаді.
Нагадаємо, у п’ятницю, 7 червня, ворог двічі атакував дронами-камікадзе типу FPV Куцурубську громаду.