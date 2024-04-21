На Миколаївщині мешканці двох сіл придбали з-за кордону позашляховик для ЗСУ.
Про це повідомляють кореспонденти Суспільного.
Автівку завантажили продуктами, медикаментами, одягом та різними необхідними речами для військових. Днями він відправиться до Краматорська.
«Я дякую кожному, хто зміг напекти, принести щось, дати на паливо, принести медикаменти, наплести сітки. Коли ми сьогодні перебуваємо в тилу, то ми розуміємо, як важко нашим хлопцям на передовій. Ми недалеко від лінії фронту, де також наші захисники», — каже староста сіл Лимани та Лупареве Наталія Панашій.
Позашляховик пригнали з Англії.
«У ціні вона нам обійшлась 6400 Євро. Це повністю, з «пригоном», і з сервісом, який їй зробили. Тут всі розхідники замінені. Дуже дякую благодійному фонду «Південь України» і Владиславу Солиці. Вони допомагають приганяти ці машини. Це не перша і не остання автівка», — розповів волонтер Юрій Бешевець.
Нагадаємо, в Україні стартувала соціальна ініціатива «Шини рвуться в бій»: кожен може надіслати уживані шини захисникам на передову.
Як долучитись до проєкту «Шини рвуться в бій»:
Також ми писали, що Мигіївська сільська рада на Миколаївщині оголосила тендер на придбання 35 дронів FPV 10.
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На Миколаївщині мешканці двох сіл придбали з-за кордону позашляховик для ЗСУ.
Про це повідомляють кореспонденти Суспільного.
Автівку завантажили продуктами, медикаментами, одягом та різними необхідними речами для військових. Днями він відправиться до Краматорська.
«Я дякую кожному, хто зміг напекти, принести щось, дати на паливо, принести медикаменти, наплести сітки. Коли ми сьогодні перебуваємо в тилу, то ми розуміємо, як важко нашим хлопцям на передовій. Ми недалеко від лінії фронту, де також наші захисники», — каже староста сіл Лимани та Лупареве Наталія Панашій.
Позашляховик пригнали з Англії.
«У ціні вона нам обійшлась 6400 Євро. Це повністю, з «пригоном», і з сервісом, який їй зробили. Тут всі розхідники замінені. Дуже дякую благодійному фонду «Південь України» і Владиславу Солиці. Вони допомагають приганяти ці машини. Це не перша і не остання автівка», — розповів волонтер Юрій Бешевець.
Нагадаємо, в Україні стартувала соціальна ініціатива «Шини рвуться в бій»: кожен може надіслати уживані шини захисникам на передову.
Як долучитись до проєкту «Шини рвуться в бій»:
Також ми писали, що Мигіївська сільська рада на Миколаївщині оголосила тендер на придбання 35 дронів FPV 10.