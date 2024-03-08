На Миколаївщині знищено два ворожих дрони, фото з відкритих джерел

У ніч на 8 березня силами та засобами протиповітряної оборони на Миколаївщині знищено два ворожих «Shahed-131/136».

Про це повідомляє Миколаївська ОВА.

Зазначається, що учора, 7 березня, о 08:32 та 08:54 ворог завдавав мінометних обстрілів по акваторії Очаківської громади. Постраждалих немає.

Також учора, 7 березня, о 10:12 ворожі артилерійські обстріли фіксувалися по населеному пункту Куцурубської громади. Постраждалих немає.

Нагадаємо, увечері, російські окупанти завдали ракетного удару по селу Котляреве у Шевченківській громаді на Миколаївщині. В результаті обстрілу виникла пожежа складського приміщення та техніки на території фермерського господарства.

Раніше повідомлялося, що російські окупанти вчергове обстріляли дві громади Миколаївської області.