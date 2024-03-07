Наслідки атаки РФ по Миколаєву 11 лютого. Фото: «НикВести»

Російські окупанти вчергове обстріляли дві громади Миколаївської області.

Постраждалих немає, повідомляє голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.

Учора, 6 березня, о 13:27 та 23:55 ворог завдавав ударів з артилерії по акваторії Очаківської громади.

Також сьогодні, 7 березня, о 00:55 під ворожим артилерійським обстрілом перебувала Куцурубська громада.

Нагадаємо, увечері, російські окупанти завдали ракетного удару по селу Котляреве у Шевченківській громаді на Миколаївщині. В результаті обстрілу виникла пожежа складського приміщення та техніки на території фермерського господарства.

Раніше повідомлялося, що російська армія атакувала Миколаївську область 5 разів вдень 2 та вночі 3 березня.