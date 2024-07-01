У неділю, 30 червня, захисники неба на Миколаївщині знищили розвідувальний БпЛА типу «Орлан-10».
Про це повідомили у Миколаївській обласній військовій адміністрації.
Вказується, що протягом дня росіяни атакували дронами-камікадзе типу FPV Куцурубську громаду. Постраждалих немає.
Нагадаємо, що російськими військами протягом 29 червня були атаковані 106 населених пунктів та 181 об’єкт інфраструктури.
У неділю, 30 червня, захисники неба на Миколаївщині знищили розвідувальний БпЛА типу «Орлан-10».
Про це повідомили у Миколаївській обласній військовій адміністрації.
Вказується, що протягом дня росіяни атакували дронами-камікадзе типу FPV Куцурубську громаду. Постраждалих немає.
Нагадаємо, що російськими військами протягом 29 червня були атаковані 106 населених пунктів та 181 об’єкт інфраструктури.