В Одеській області відкриють курортний сезон. Цього року працюватимуть 20 пляжів.
Про це розповів очільник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер в етері телемарафону.
«В тому році ми відрили 6 пляжів: обстежених, де постійно моніторилася ситуація. Сьогодні ми також над цим працюємо, і в найближчі дні буде підписано розпорядження щодо відкриття 20 таких пляжів. Людей не стримати, люди хочуть відпочивати, отримувати природний вітамін – сонце. Військові та їх родини повинні оздоровлюватися. Тому ми над цим працюємо», – заявив очільник області.
Нагадаємо, в Одесі закуплять 14 модулів швидкоспоруджуваних захисних споруд для облаштування укриттів. На конструкцію витратить 10,5 мільйонів гривень.
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Обстріли енергетики, мобілізація та «ухилянти» — що і як пишуть медіа Миколаєва про війнуКатерина Середа
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В Одеській області відкриють курортний сезон. Цього року працюватимуть 20 пляжів.
Про це розповів очільник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер в етері телемарафону.
«В тому році ми відрили 6 пляжів: обстежених, де постійно моніторилася ситуація. Сьогодні ми також над цим працюємо, і в найближчі дні буде підписано розпорядження щодо відкриття 20 таких пляжів. Людей не стримати, люди хочуть відпочивати, отримувати природний вітамін – сонце. Військові та їх родини повинні оздоровлюватися. Тому ми над цим працюємо», – заявив очільник області.
Нагадаємо, в Одесі закуплять 14 модулів швидкоспоруджуваних захисних споруд для облаштування укриттів. На конструкцію витратить 10,5 мільйонів гривень.