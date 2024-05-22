Українські сили протиповітряної оборони збивають ворожі дрони, фото з відкритих джерел

У ніч на 22 травня силами та засобами протиповітряної оборони на Миколаївщині знищено 10 БпЛА типу «Shahed 131/136».

Про це повідомили в Миколаївській обласній військовій адміністрації.

Зазначається, що 21 травня, о 23:50 ворог завдавав артилерійських обстрілів по акваторії Очаківської громади.

Внаслідок обстрілів ніхто не постраждав.

Нагадаємо, що у ніч на 20 травня російські війська атакували Миколаївську область ударними безпілотниками. Сили та засоби протиповітряної оборони знищили 16 ворожих повітряних цілей.