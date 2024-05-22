У ніч на 22 травня силами та засобами протиповітряної оборони на Миколаївщині знищено 10 БпЛА типу «Shahed 131/136».
Про це повідомили в Миколаївській обласній військовій адміністрації.
Зазначається, що 21 травня, о 23:50 ворог завдавав артилерійських обстрілів по акваторії Очаківської громади.
Внаслідок обстрілів ніхто не постраждав.
Нагадаємо, що у ніч на 20 травня російські війська атакували Миколаївську область ударними безпілотниками. Сили та засоби протиповітряної оборони знищили 16 ворожих повітряних цілей.
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У ніч на 22 травня силами та засобами протиповітряної оборони на Миколаївщині знищено 10 БпЛА типу «Shahed 131/136».
Про це повідомили в Миколаївській обласній військовій адміністрації.
Зазначається, що 21 травня, о 23:50 ворог завдавав артилерійських обстрілів по акваторії Очаківської громади.
Внаслідок обстрілів ніхто не постраждав.
Нагадаємо, що у ніч на 20 травня російські війська атакували Миколаївську область ударними безпілотниками. Сили та засоби протиповітряної оборони знищили 16 ворожих повітряних цілей.