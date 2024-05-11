В ніч на 11 травня, російські окупанти вдарили по Тягинку Бериславського району Херсонської області. Один з запущених КАБів влучив у приватний будинок.
Про це повідомив очільник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.
Уточнюється, що удар нанесли близько 23:00. В результаті атаки 26-річний місцевий житель загинув.
«Вночі ворог атакував з авіації мирні населені пункти. Один з КАБів поцілив у приватний будинок в Тягинці. На жаль, на місці удару загинув чоловік. Мої співчуття рідним та близьким», — зазначив Олександр Прокудін.
Очільник Херсонщини додав, що також внаслідок удару постраждала 61-річна жінка. Медики надали їй допомогу на місці, від госпіталізації потерпіла відмовилася.
В Херсонській обласній прокуратурі зазначили, що за цим фактом порушення законів та звичаїв війни, що поєднане з умисним вбивством (частина 2 статті 438 Кримінального Кодексу України) розпочате кримінальне провадження.
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В ніч на 11 травня, російські окупанти вдарили по Тягинку Бериславського району Херсонської області. Один з запущених КАБів влучив у приватний будинок.
Про це повідомив очільник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.
Уточнюється, що удар нанесли близько 23:00. В результаті атаки 26-річний місцевий житель загинув.
«Вночі ворог атакував з авіації мирні населені пункти. Один з КАБів поцілив у приватний будинок в Тягинці. На жаль, на місці удару загинув чоловік. Мої співчуття рідним та близьким», — зазначив Олександр Прокудін.
Очільник Херсонщини додав, що також внаслідок удару постраждала 61-річна жінка. Медики надали їй допомогу на місці, від госпіталізації потерпіла відмовилася.
В Херсонській обласній прокуратурі зазначили, що за цим фактом порушення законів та звичаїв війни, що поєднане з умисним вбивством (частина 2 статті 438 Кримінального Кодексу України) розпочате кримінальне провадження.
Нагадаємо, як на над Херсонщиною сбили три ворожих безпілотника.