Обстріл Херсонщини. Фото: Херсонська обласна прокуратура.

В ніч на 11 травня, російські окупанти вдарили по Тягинку Бериславського району Херсонської області. Один з запущених КАБів влучив у приватний будинок.

Про це повідомив очільник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

Уточнюється, що удар нанесли близько 23:00. В результаті атаки 26-річний місцевий житель загинув.

«Вночі ворог атакував з авіації мирні населені пункти. Один з КАБів поцілив у приватний будинок в Тягинці. На жаль, на місці удару загинув чоловік. Мої співчуття рідним та близьким», — зазначив Олександр Прокудін.

Очільник Херсонщини додав, що також внаслідок удару постраждала 61-річна жінка. Медики надали їй допомогу на місці, від госпіталізації потерпіла відмовилася.

В Херсонській обласній прокуратурі зазначили, що за цим фактом порушення законів та звичаїв війни, що поєднане з умисним вбивством (частина 2 статті 438 Кримінального Кодексу України) розпочате кримінальне провадження.

Обстріл Херсонщини. Фото: Херсонська обласна прокуратура.

Нагадаємо, як на над Херсонщиною сбили три ворожих безпілотника.