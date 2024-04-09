У найближчі 10 років кількість постраждалих від підриву на вибухонебезпечних предметах в Україні може зрости до 9 тисяч осіб.

Про це йдеться у статті «Як швидко розмінувати Україну? Скільки потрібно «псів Патронів»?» з посиланням на прогноз Міністерства економіки України спільно з Київською школою економіки.

Інфографіка: Розмінуємо Україну. Дані станом на грудень 2023 року

Зазначимо, що в Україні потенційно небезпечними залишаються 174 тисячі квадратних кілометрів, що складає третину усієї території країни. З початку повномасштабної війни внаслідок підриву на мінах постраждали 928 людей. Загинули 287 , у тому числі 15 дітей, ще 641 особа отримала травми, серед них 77 дітей.

«У найближчі десять років кількість постраждалих від вибухів, за прогнозами, становитиме щонайменше дев'ять тисяч осіб. Однак ніхто не знає, якою ця цифра буде насправді», — йдеться у матеріалі.

Нагадаємо, що станом на березень, з початку 2024 року у Миколаївські області на мінах підірвалися 17 людей, 4 з них загинули.

Нещодавно «НикВести» опублікували матеріал про двох братів у Снігурівському районі.

Життя в умовах постійних ризиків: як проходить розмінування Снігурівщини

Також «НикВести» зібрали усю необхідну інформацію про види ВНП та правила поводження з ними у статті «Які бувають міни та як діяти, якщо ви знайшли підозрілий предмет? Пояснюємо».

Також можна подивитися наш репортаж про те, що знають жителі Миколаєва про мінну безпеку.