Розсипане зерно з Миколаївщини, фото «НикВести» надав власник фури

У пʼятницю ввечері, 23 лютого, на одній з трас в Одеській області компанія невідомих осіб відкрила зерновоз миколаївського постачальника, розсипавши до 5 тонн сільгосппродукції на дорогу.

Про це у коментарі «НикВести» розповів власник зерновозу.

Близько доби водій простояв на околицях доріг через поломку автомобіля, намагаючись самостійно його відремонтувати. О 12:00 до нього підʼїхали невідомі на двох машинах, які заблокували рух водія з обох боків.

Власник розповів, що свої дії невідомі обгрунтували тим, що у водія начебто перегружена фура.

— Аргумент про перегруз це те, що їм так здалось. Легковиками вони з обох боків підперли фуру. Викликали туди поліцію, щоб направити на зважування. Наш водій сказав, що проблем немає, він готовий доремонтувати і їхати на зважування. Всю розмову водій знімав на відео, після чого ці люди відібрали у нього телефон, погрожували, і продовжили далі «бесіду», — розповів власник фури.

Легковик блокує рух зерновозу, фото «НикВести» надав власник фури Розсипане зерно з Миколаївщини, фото «НикВести» надав власник фури

Після довгих розмов водій відійшов від автівки і ввечері о 17:30 один з невідомих осіб підійшов до борта фури, відкрив її і поїхав з місця події. На дорогу з фури висипалось до 5 тонн зерна.

— Ситуація абсолютно неприємна. Я вперше з таким варварством зіштовхнувся. Якісь невідомі люди у балаклавах чогось вимагають. Поки така критична ситуація відбувається в країні, на кордоні з Польщею, де поляки наше зерно розсипають, виникає питання, як наші люди таке можуть робити? Там втрат на доларів 500, але не в цьому справа, а в тому, що посеред дня хтось може силою тиснути на людей і щось від них вимагати. Що це за самочинство? — заявив чоловік.

Блокада українського зерна на кордоні з Польщею

У вівторок, 20 лютого, польські протестувальники на пункті пропуску «Медика — Шегині» перекрили залізницю і розсипали збіжжя з вантажного вагону на колії.

Зерно, яке польські мітингувальники розсипали на станції «Медика» з двох українських вантажних вагонів, прямувало до Німеччини транзитом через Польщу.

1 лютого перед пунктом пропуску «Ягодин — Дорогуськ», де третій день заблокований рух вантажівок, польські фермери висипали частину зерна з трьох українських фур.

13 лютого у Польщі правоохоронці відкрили справу через аграріїв-мітингувальників, які висипали на землю українське зерно.

Міністр сільського господарства Польщі Чеслав Секерський попросив вибачення у України за інцидент з розсипаним зерном, який стався у неділю на польсько-українському кордоні.