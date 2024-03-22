Внаслідок удару по промисловому об’єкту у Миколаєві 21 березня загинула Олена Сиванич — мати спортсменки, чемпіонки зі стрибків на батуті Світлани Малькової.

Про це повідомили у Міністерстві молоді та спорту України.

Мати спортсменки Олена Сиванич. Фото: Instagram

Світлана Малькова у складі національної збірної України зі стрибків на батуті сьогодні мала розпочати змагання на Кубку світу у німецькому Котбусі. Змагання є ліцензійними до Олімпійських ігор у Парижі-2024. Там спортсменку застала трагічна звістка: через російський удар загинула її мама, Олена Сиванич.

«Сьогодні російська ракета вбила мою маму», — написала в Instagram сестра Світлани, Олена.

Світлана Малькова. Фото: scu.org.ua

В Мінспорту розповіли, що перше знайомство Світлани Малькової зі стрибками на батуті почалося саме у спорткомплексі підприємства, яке стало ціллю росіян. Там проходили її перші тренування і почався шлях у великий спорт. Світлана Малькова — чемпіонка Всесвітніх ігор-2017, срібна призерка Європейських ігор-2019, бронзова призерка чемпіонату Європи-2018 у синхронних стрибках на батуті.

Нагадаємо, обстріл Миколаєва стався вдень 21 березня близько 14:25. Російські війська нанесли ракетний удар по об’єкту промислової інфраструктури. Внаслідок удару одна жінка загинула, що 10 людей постраждали.