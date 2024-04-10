Ілюстративне фото удару по енергетиці. Фото: Ukraine Front Line

Вночі 10 квітня російська армія запустила по Миколаївській області ударні дрони Shahed 131/136. 12 з них вдалося збити, однак є і влучання в об’єкт енергетичної інфраструктури у Миколаївському районі.

Про це повідомили в Миколаївській обласній військовій адміністрації.

Удар відбувся близько 3 години. По області ввели аварійні відключення, ведуться роботи з відновлення. Постраждалих немає.

Також о 02:16 в Очакові попередньо в результаті збиття ворожого БпЛА типу «Shahed 131/136» виникла пожежа на рекреаційному об’єкті, яка була оперативно ліквідована. Постраждалих немає.

Крім того, учора, 9 квітня, о 09:58 ворог завдавав артилерійських обстрілів по Очаківу, а зранку, 10 квітня, о 06:52 ворог завдавав артилерійських обстрілів по акваторії Очаківської громади. Постраждалих немає.

Нагадаємо, що у Миколаївській області внаслідок аварійного відключення ввели обмеження на споживання електроенергії. Без відключення станом на 06:00 без світла була перша черга споживачів, пізніше додатково знеструмлено було і другу чергу. До 8 ранку енергетики заживили всіх відключених споживачів.