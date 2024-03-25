Збитий дрон росіян впав на території приватного сектору у Миколаєві вночі 25 березня, фото «НикВести»

Вночі 25 березня війська РФ вчергове атакували територію Миколаївської області. Внаслідок удару ворожого дрону було влучено в енергетичний об'єкт.

Про це повідомляє Миколаївська ОВА.

Через удар по об’єкту сталось зайнялась пожежа, яку оперативно ліквідували вогнеборці на площі 30 квадратних метрів. Постраждалих та травмованих немає.

Крім того, через збиття ще чотирьох дронів пошкоджень уламками зазнали житлові будинки на території приватного сектору у Миколаєві. Поранені 11 людей, двоє з них госпіталізовані.

Там також виникла пожежа будинку та двох легкових автомобілів. Займання оперативно ліквідовані підрозділом ДСНС на загальній площі 50 квадратних метрів.

Нагадаємо, попередній обстріл Миколаєва стався вдень 21 березня близько 14:25. Російські війська нанесли ракетний удар по об’єкту промислової інфраструктури. Внаслідок удару одна жінка загинула, що 10 людей постраждали.