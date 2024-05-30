Протягом 29 травня та вночі 30 травня російські війська тричі обстрілювали з артилерії Очаківську громаду.
Про це повідомили в Миколаївській обласній військовій адміністрації.
29 травня о 13:28 та 30 травня о 02:53 ворог завдавав артилерійських обстрілів по акваторії Очаківської громади.
30 травня о 02:33 ворожі артилерійські обстріли фіксувалися по акваторії Очакова.
Постраждалих немає.
Нагадаємо, у ніч на 29 травня силами та засобами протиповітряної оборони на Миколаївщині знищено одинадцять безпілотників типу Shahed 131/136.
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Обстріли енергетики, мобілізація та «ухилянти» — що і як пишуть медіа Миколаєва про війнуКатерина Середа
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Протягом 29 травня та вночі 30 травня російські війська тричі обстрілювали з артилерії Очаківську громаду.
Про це повідомили в Миколаївській обласній військовій адміністрації.
29 травня о 13:28 та 30 травня о 02:53 ворог завдавав артилерійських обстрілів по акваторії Очаківської громади.
30 травня о 02:33 ворожі артилерійські обстріли фіксувалися по акваторії Очакова.
Постраждалих немає.
Нагадаємо, у ніч на 29 травня силами та засобами протиповітряної оборони на Миколаївщині знищено одинадцять безпілотників типу Shahed 131/136.