Російські війська вдарили по житловому сектору селища Білий Колодязь Чугуївського району Харкщівшини. Загинуло троє людей.
Про це повідомили у Державній службі України з надзвичайних ситауцій.
У результаті удару загинули 2 чоловіка та жінка, ще 8 людей постраждало. Від вибухів зруйновано житлові будинки та надвірні забудови.
«Сталися пожежі. За різними адресами горіли 2 одноповерхових багатоквартирних будинки барачного типу та господарчі споруди загальною площею близько 1800 квадрати», — повідомили у ДСНС.
Рятувальники ліквідовували пожежі під загрозою повторних ворожих ударів.
Нагадаємо, що у четвер, 11 липня, близько 06:10 російська армія атакувала КАБом сільгосппідприємство у селі Глушківка Куп'янського району Харківщини. Постраждали четверо чоловіків.
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Російські війська вдарили по житловому сектору селища Білий Колодязь Чугуївського району Харкщівшини. Загинуло троє людей.
Про це повідомили у Державній службі України з надзвичайних ситауцій.
У результаті удару загинули 2 чоловіка та жінка, ще 8 людей постраждало. Від вибухів зруйновано житлові будинки та надвірні забудови.
«Сталися пожежі. За різними адресами горіли 2 одноповерхових багатоквартирних будинки барачного типу та господарчі споруди загальною площею близько 1800 квадрати», — повідомили у ДСНС.
Рятувальники ліквідовували пожежі під загрозою повторних ворожих ударів.
Нагадаємо, що у четвер, 11 липня, близько 06:10 російська армія атакувала КАБом сільгосппідприємство у селі Глушківка Куп'янського району Харківщини. Постраждали четверо чоловіків.