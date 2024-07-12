Наслідки обстрілу Харківщини. Фото: ДСНС

Російські війська вдарили по житловому сектору селища Білий Колодязь Чугуївського району Харкщівшини. Загинуло троє людей.

Про це повідомили у Державній службі України з надзвичайних ситауцій.

У результаті удару загинули 2 чоловіка та жінка, ще 8 людей постраждало. Від вибухів зруйновано житлові будинки та надвірні забудови.

Наслідки обстрілу Харківщини. Фото: ДСНС

«Сталися пожежі. За різними адресами горіли 2 одноповерхових багатоквартирних будинки барачного типу та господарчі споруди загальною площею близько 1800 квадрати», — повідомили у ДСНС.

Рятувальники ліквідовували пожежі під загрозою повторних ворожих ударів.

Наслідки обстрілу Харківщини. Фото: ДСНС

Нагадаємо, що у четвер, 11 липня, близько 06:10 російська армія атакувала КАБом сільгосппідприємство у селі Глушківка Куп'янського району Харківщини. Постраждали четверо чоловіків.