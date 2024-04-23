Наслідки обстрілу Миколаєва, архівне фото «НикВести»

У понеделілок, 22 квітня, російсько-окупаційні війська вчергове завдали обстрілів по території Миколаївської області. Постраждали заклади освіти та житлові будівлі.

Про це повідомляє Миколаївська ОВА.

О 07:05 ворог завдав артилерійських обстрілів по Куцурубській громаді. У селі Солончаки пошкоджено два освітні заклади. Проте інформації про постраждалих не надходило.

Вчора о 12:13, 14:22 обстрілів також зазнала акваторія та о 16:51 було обстріляно Очаків.

В місті пошкоджено житлові будинки, будівлі, автівки та лінію електропередач. Наразі електропостачання відновлено. Постраждалих не виявлено.

Також на Очаківщині вогнеборці ліквідували пожежу, спричинену ворожим обстрілом.

За даними рятувальників, в ніч на 23 квітня ворог продовжив дроновий терор південних регіонів Держави, в тому числі Миколаївщини.

Уламками збитого «Шахеда» пошкоджена торговельна інфраструктура на Очаківщині. В результаті падіння уламків виникла пожежа павільйону, вогнеборці оперативно її ліквідували.

За попередньою інформацією, жертв та постраждалих немає.

Пожежа на Миколаївщині внаслідок обстрілу РФ 23 квітня / Фото: ДСНС Пожежа на Миколаївщині внаслідок обстрілу РФ 23 квітня / Фото: ДСНС Пожежа на Миколаївщині внаслідок обстрілу РФ 23 квітня / Фото: ДСНС

Нагадаємо, що попередній удар по Куцуруській громаді стався 18 квітня. О 10:05 росіяни вдарили БпЛА типу «Ланцет» по господарчій споруді. Після атаки, що сталась вдень 19 квітня в селі Солончаки загинула жінка.

Двох поранених через атаку по селу госпіталізували у лікарню, їх стан оцінювався як стабільний.