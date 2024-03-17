Наслідки ракетного удару РФ по Миколаєву 17 березня / Фото: Сергій Овчаришин, «НикВести»

Вдень 17 березня російська армія завдала удару балістичними ракетами «Іскандер-М» по центру Миколаєва. За словами ОВА поліція вчасно заблокувала рух, бо жертв було би більше.

Про це повідомив начальник Миколаївської ОВА Віталій Кім в ефірі телемарафону.

За його словами постраждали пʼять людей. Один в реанімації, один середньої тяжкості, троє на обслідуванні. Загиблих на цей час немає.

— Патрульна поліція оперативно заблокувала рух після першого прильоту за два квартали, що унеможливило рух по цій ділянці, бо ракета влучила біля дороги. Було б жертв більше, якби патрульна не зупинила рух вчасно, — зазначив Віталій Кім.

Також він зазначив, що постраждали три автомобілі та понад 10 будинків. Рятувальники ліквідували пожежу одного авто. На місці наразі розбирають завали, працюють служби.

Нагадаємо, а минулу добу 16 березня росіяни знову обстріляли дві громади на Миколаївщині. Над областю знищили «Шахед».