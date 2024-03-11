Росіяни атакували дві громади Миколаївській області, фото з відкритих джерел

Війська РФ обстріляли Куцурубську та Очаківську громади Миколаївської області.

Постраждалих немає, повідомляє голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.

Учора, 10 березня, о 10:25 ворог завдавав ударів з артилерії по акваторії Очаківської громади.

Також вчора об 11:11 та 11:23 під ворожим артилерійським обстрілом перебувало село Дмитрівка Куцурубської громади. Пошкоджено приватні будинки.

Нагадаємо, увечері, 1 березня, російські окупанти завдали ракетного удару по селу Котляреве у Шевченківській громаді на Миколаївщині. В результаті обстрілу виникла пожежа складського приміщення та техніки на території фермерського господарства.

Раніше повідомлялося, що російська армія атакувала Миколаївську область 5 разів вдень 2 та вночі 3 березня.