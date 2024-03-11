Війська РФ обстріляли Куцурубську та Очаківську громади Миколаївської області.
Постраждалих немає, повідомляє голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.
Учора, 10 березня, о 10:25 ворог завдавав ударів з артилерії по акваторії Очаківської громади.
Також вчора об 11:11 та 11:23 під ворожим артилерійським обстрілом перебувало село Дмитрівка Куцурубської громади. Пошкоджено приватні будинки.
Нагадаємо, увечері, 1 березня, російські окупанти завдали ракетного удару по селу Котляреве у Шевченківській громаді на Миколаївщині. В результаті обстрілу виникла пожежа складського приміщення та техніки на території фермерського господарства.
Раніше повідомлялося, що російська армія атакувала Миколаївську область 5 разів вдень 2 та вночі 3 березня.
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Війська РФ обстріляли Куцурубську та Очаківську громади Миколаївської області.
Постраждалих немає, повідомляє голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.
Учора, 10 березня, о 10:25 ворог завдавав ударів з артилерії по акваторії Очаківської громади.
Також вчора об 11:11 та 11:23 під ворожим артилерійським обстрілом перебувало село Дмитрівка Куцурубської громади. Пошкоджено приватні будинки.
Нагадаємо, увечері, 1 березня, російські окупанти завдали ракетного удару по селу Котляреве у Шевченківській громаді на Миколаївщині. В результаті обстрілу виникла пожежа складського приміщення та техніки на території фермерського господарства.
Раніше повідомлялося, що російська армія атакувала Миколаївську область 5 разів вдень 2 та вночі 3 березня.