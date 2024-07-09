У місті Южноукраїнськ в одній з багатоповерхівок вогнеоборонці врятували 37-річну жінку під час пожежі.
Про це повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС Миколаївської області.
Вчора, 9 липня, рятувальники від співробітників поліції отримали повідомлення про пожежу на останньому поверсі девʼятиповерхівки житлового будинку.
Непритомну власницю квартири знайшли на дивані та намагались реанімувати.
– У присутності поліцейських пожежники відкрили зачинені двері та потрапили до оселі. Приміщення було заповнене щільним димом, горів матрац і речі домашнього вжитку, – розповідають ДСНС.
Вивівши жінку на свіже повітря, її передали працівникам швидкої допомоги. З попереднім діагнозом отруєння продуктами горіння, жінку госпіталізували до лікарні. Причина пожежі встановлюється.
До порятунку жінки було залучено два відділення 25 державної пожежно-рятувальної частини.
Нагадаємо, що вночі 8 липня у Заводському районі Миколаєва сталася пожежа.
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У місті Южноукраїнськ в одній з багатоповерхівок вогнеоборонці врятували 37-річну жінку під час пожежі.
Про це повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС Миколаївської області.
Вчора, 9 липня, рятувальники від співробітників поліції отримали повідомлення про пожежу на останньому поверсі девʼятиповерхівки житлового будинку.
Непритомну власницю квартири знайшли на дивані та намагались реанімувати.
– У присутності поліцейських пожежники відкрили зачинені двері та потрапили до оселі. Приміщення було заповнене щільним димом, горів матрац і речі домашнього вжитку, – розповідають ДСНС.
Вивівши жінку на свіже повітря, її передали працівникам швидкої допомоги. З попереднім діагнозом отруєння продуктами горіння, жінку госпіталізували до лікарні. Причина пожежі встановлюється.
До порятунку жінки було залучено два відділення 25 державної пожежно-рятувальної частини.
Нагадаємо, що вночі 8 липня у Заводському районі Миколаєва сталася пожежа.