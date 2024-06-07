В ніч на 7 червня над Микоолаївської областю протиповітряна оборона знищила два ворожих безпілотника.
Про це повідомляється в зведенні Миколаївської ОВА.
— У ніч на 7 червня силами та засобами протиповітряної оборони на Миколаївщині знищено два БпЛА типу «Shahed 131/136», — повідомили в ОВА.
Загалом на території області протягом доби обстрілів не зафіксовано.
Нагадаємо, у ніч на 6 червня українські воїни збили вісім «Шахедів» у небі над Миколаївщиною.
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Обстріли енергетики, мобілізація та «ухилянти» — що і як пишуть медіа Миколаєва про війнуКатерина Середа
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В ніч на 7 червня над Микоолаївської областю протиповітряна оборона знищила два ворожих безпілотника.
Про це повідомляється в зведенні Миколаївської ОВА.
— У ніч на 7 червня силами та засобами протиповітряної оборони на Миколаївщині знищено два БпЛА типу «Shahed 131/136», — повідомили в ОВА.
Загалом на території області протягом доби обстрілів не зафіксовано.
Нагадаємо, у ніч на 6 червня українські воїни збили вісім «Шахедів» у небі над Миколаївщиною.