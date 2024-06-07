Знищений «Шахед», ілюстративне фото

В ніч на 7 червня над Микоолаївської областю протиповітряна оборона знищила два ворожих безпілотника.

Про це повідомляється в зведенні Миколаївської ОВА.

— У ніч на 7 червня силами та засобами протиповітряної оборони на Миколаївщині знищено два БпЛА типу «Shahed 131/136», — повідомили в ОВА.

Загалом на території області протягом доби обстрілів не зафіксовано.

Нагадаємо, у ніч на 6 червня українські воїни збили вісім «Шахедів» у небі над Миколаївщиною.